Сыгравший «нахаленка» актер закончил жизнь на улице

Советский актер Владимир Семенов, известный зрителю по фильму «Нахаленок», печально закончил свой жизненный путь.
После своей самой знаменитой роли юный актер сыграл еще в восьми фильмах. Доучиваться во ВГИКе Семенов не стал, стал осваивать в ПТУ специальность шофера.
Поработав водителем, Семенов начал злоупотреблять алкогольными напитками. Жена забрала дочь и ушла от артиста. Спустя некоторое время, из-за пьянства, Семенов лишается квартиры, пишет «Киноафиша».
11 февраля 2004 года советский любимец, актер Владимир Семенов скончался от инсульта.