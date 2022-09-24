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16 минут назад

Сыгравший «нахаленка» актер закончил жизнь на улице

Слово и Дело

Советский актер Владимир Семенов, известный зрителю по фильму «Нахаленок», печально закончил свой жизненный путь.

Сыгравший «нахаленка» актер закончил жизнь на улице
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После своей самой знаменитой роли юный актер сыграл еще в восьми фильмах. Доучиваться во ВГИКе Семенов не стал, стал осваивать в ПТУ специальность шофера.

Поработав водителем, Семенов начал злоупотреблять алкогольными напитками. Жена забрала дочь и ушла от артиста. Спустя некоторое время, из-за пьянства, Семенов лишается квартиры, пишет «Киноафиша».

11 февраля 2004 года советский любимец, актер Владимир Семенов скончался от инсульта.

Актеры,Владимир Семенов,
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