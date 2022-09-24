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47 минут назад

Актер Жандаров рассказал, как пришёл в профессию

RT на русском

Актёр Кирилл Жандаров рассказал, как пришёл в профессию.

Актер Жандаров рассказал, как пришёл в профессию
Фото: RT на русскомRT на русском

«Я стал актёром, потому что хотел этого. Что касается вопреки… Иногда я делаю такие вещи, совершаю поступки, которые мне сложно объяснить. Думаю, что это вопреки. Когда я поступал в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, то набирал курс преподаватель и актёр Сергей Паршин, он сказал, что берёт меня. Более того, повторил несколько раз, чтобы я нигде и никуда не ходил», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актёра, тогда он думал, что непременно покажется всем, и ничего хорошего из этого не вышло.

«Теперь понимаю, что так нельзя было испытывать судьбу. Я вернулся туда, куда поступил сразу», — добавил Жандаров.

Актеры,Сергей Паршин,Кирилл Жандаров,
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