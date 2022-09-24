Актер Жандаров рассказал, как пришёл в профессию

«Я стал актёром, потому что хотел этого. Что касается вопреки… Иногда я делаю такие вещи, совершаю поступки, которые мне сложно объяснить. Думаю, что это вопреки. Когда я поступал в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, то набирал курс преподаватель и актёр Сергей Паршин, он сказал, что берёт меня. Более того, повторил несколько раз, чтобы я нигде и никуда не ходил», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.