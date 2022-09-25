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2 часа назад

Звезда фильма «Форрест Гамп» Робин Райт объявила о разводе с мужем

Мир24иещё 2

Звезда фильмов «Карточный домик» и «Форрест Гамп», 56-летняя голливудская актриса Робин Райт разводится со своим 37-летним супругом Климентом Жиро после четырех лет брака. Как сообщает онлайн-таблоид TMZ, кинодива уже подала в суд необходимые документы.

Звезда «Форреста Гампа» Робин Райт объявила о разводе с мужем
Фото: Мир24Мир24

Главной причиной развода с топ-менеджером дома моды «Ив Сен-Лоран» Климентом Жиро актриса назвала непримиримые разногласия.

В заявлении Райт также говорится, что она не живет с мужем с конца июля. Между тем, в августе они должны были отметить четвертую годовщину свадьбы.

Актриса, прославившаяся в свое время благодаря участию в культовом сериале «Санта-Барбара», была замужем трижды. Вторым супругом Робин Райт был один из самых известных современных актеров – Шон Пенн. У пары родились дочь и сын.

Впоследствии Шон Пенн женился на австралийской актрисе Лейле Джордж, однако в апреле этого года они также развелись спустя два года после свадьбы.

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