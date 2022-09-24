«Падала в обмороки. Киркоров думал, что я смертельно больна»

На днях Ангелина Вовк отпраздновала свой юбилей. Несмотря на то, что телеведущей исполнилось 80 лет, она выглядит прекрасно. А ведь мало кто знает, что свой творческий путь Ангелина начинала с моделлинга. Девушка некоторое время работала манекенщицей. Лишь потом она ушла на радио и ТВ.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Близкие и коллеги собрались в студии Первого канала, чтобы поздравить Вовк с юбилеем. Телеведущая была растрогана поздравлениями. В эфире девушка вспомнила несколько историй из своей молодости. Вовк рассказала, как начинала работать моделью. Сначала все шло гладко, но потом из-за переутомления начались большие проблемы со здоровьем. Девушка экстремально похудела.

«Я стала падать в обмороки. Была очень худенькой. Отец Филиппа Киркорова как-то сказал: «Лина, ты была такая худая, я думал, ты смертельно больна», — вспоминает телеведущая.

Несмотря на худобу, Вовк была кумиром для многих. Однажды Ангелина покорила теледиву Татьяну Веденееву. Девушка подслушала беседу телеведущей, которая рассказывала о пожаренных котлетах мужу.