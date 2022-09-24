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1 час назад

Юморист Морозов рассказал, почему Дубовицкая недолюбливает Петросяна

Слово и Дело

Известный юморист Александр Морозов рассказал о том, как выглядит юмористическое закулисье. По словам артиста, звезды канала «Россия» Регина Дубовицкая и Евгений Петросян недолюбливают друг друга.

Юморист рассказал, почему Дубовицкая недолюбливает Петросяна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Регина Дубовицкая является автором юмористической передачи «Аншлаг», которая выходит в эфир с октября 1987 года. Евгений Петросян и его телепроекты транслируются на телевидении с 1983 года по сегодняшний день.

«Между ними существует негласная борьба кланов», — поделился свои взглядом Александр Морозов в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион»

По словам Морозова, Регина Дубовицкая не упускает момента, чтобы задеть его. Телеведущую злит, что популярный юморист работает с ее конкурентом Евгением Петросяном.

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