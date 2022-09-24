Юморист рассказал, почему Дубовицкая недолюбливает Петросяна

Известный юморист Александр Морозов рассказал о том, как выглядит юмористическое закулисье. По словам артиста, звезды канала «Россия» Регина Дубовицкая и Евгений Петросян недолюбливают друг друга.

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Регина Дубовицкая является автором юмористической передачи «Аншлаг», которая выходит в эфир с октября 1987 года. Евгений Петросян и его телепроекты транслируются на телевидении с 1983 года по сегодняшний день.

«Между ними существует негласная борьба кланов», — поделился свои взглядом Александр Морозов в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион»