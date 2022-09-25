Актриса "Ворониных" пытается отсудить у бывшего мужа 1 млн

Актриса из сериала "Воронины" Любовь Тихомирова пытается отсудить у бывшего мужа дирижера Ласло Долински 1 млн. рублей. Об этом сообщает "Экспресс газета".

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Издание отмечает, что это не первое судебного разбирательство между экс-супругами. Причиной этому послужило то, что Долински взял кредит в четыре млн рублей во время совместного проживания с Тихомировой, половина выплат по которому перешла к актрисе. Кроме того, Тихомирова дала один млн рублей для строительства дома родственникам бывшего мужа, которые теперь пытается вернуть.

Помимо этого, у Долински и Тихомировой есть восьмилетняя дочь Любава. Актриса заверяет, что ее экс-супруг редко общается с дочерью. Однако он платит алименты чуть больше 5 тыс. рублей в месяц и приносит продукты. По словам Тихомировой, бывший муж предлагал ей увеличить выплату до 30 тыс. рублей в месяц, но она отказалась.

"Сначала было предложение 30 тыс. рублей давать в месяц, соглашение подписать. Но 30 тыс. - это тоже мало. Я знала его доходы и сказала: "Ну хотя бы 50. Мы живем в Москве". Ах, не хочешь 30, тогда нисколько не будет", - сказала она.