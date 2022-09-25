Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
53 минуты назад

Актриса "Ворониных" Тихомирова пытается отсудить у бывшего мужа 1 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Актриса из сериала "Воронины" Любовь Тихомирова пытается отсудить у бывшего мужа дирижера Ласло Долински 1 млн. рублей. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Актриса "Ворониных" пытается отсудить у бывшего мужа 1 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание отмечает, что это не первое судебного разбирательство между экс-супругами. Причиной этому послужило то, что Долински взял кредит в четыре млн рублей во время совместного проживания с Тихомировой, половина выплат по которому перешла к актрисе. Кроме того, Тихомирова дала один млн рублей для строительства дома родственникам бывшего мужа, которые теперь пытается вернуть.

Помимо этого, у Долински и Тихомировой есть восьмилетняя дочь Любава. Актриса заверяет, что ее экс-супруг редко общается с дочерью. Однако он платит алименты чуть больше 5 тыс. рублей в месяц и приносит продукты. По словам Тихомировой, бывший муж предлагал ей увеличить выплату до 30 тыс. рублей в месяц, но она отказалась.

"Сначала было предложение 30 тыс. рублей давать в месяц, соглашение подписать. Но 30 тыс. - это тоже мало. Я знала его доходы и сказала: "Ну хотя бы 50. Мы живем в Москве". Ах, не хочешь 30, тогда нисколько не будет", - сказала она.

В данный момент актриса надеется возвратить 1 млн рублей, отданные ею родственникам бывшего супруга, в предстоящем суде. Ранее сообщалось, что бывший муж Даны Борисовой отказался увеличить сумму алиментов на дочь.

Актеры,Любовь Тихомирова,Дана Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители