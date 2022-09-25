Нисон расплакался при виде Макгрегора на съемках "Оби-Ван Кеноби"

"Там были Юэн Макгрегор верхом на верблюде, настоящем верблюде, и я. Мы репетировали, прежде чем снять [эту сцену], и мы просто начали плакать, это было мило. Те "Звездные войны", что мы делали вместе, "Призрачная угроза", мы снимали их больше 25 лет назад", — рассказал Нисон.