Нисон расплакался при виде Макгрегора на съемках "Оби-Ван Кеноби"

Британский актер Лиам Нисон признался, что расплакался в ходе репетиции совместной сцены со своим коллегой Юэном Макгрегором на съемках сериала "Оби-Ван Кеноби". Об этом он рассказал на пресс-конференции фильма "Марлоу" в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Слова актера приводит издание Collider. В "Оби-Ване Кеноби" Нисон вернулся к роли мастера-джедая Квай-Гона Джинна впервые со времен первого эпизода саги "Звездные войны" — "Призрачной угрозы" 1999 года. По словам актера, при прогоне сцены, где бывший ученик героя Нисона, — Оби-Ван Кеноби в исполнении Макгрегора, — наконец видит призрак своего наставника, обоих артистов переполнили эмоции.
"Там были Юэн Макгрегор верхом на верблюде, настоящем верблюде, и я. Мы репетировали, прежде чем снять [эту сцену], и мы просто начали плакать, это было мило. Те "Звездные войны", что мы делали вместе, "Призрачная угроза", мы снимали их больше 25 лет назад", — рассказал Нисон.
Ранее стало известно, что актер Джеймс Эрл Джонс отказался от озвучки Дарта Вейдера в новых фильмах франшизы "Звездные войны". Последним проектом, где звучал его настоящий голос, стал сериал "Оби-Ван Кеноби". В дальнейшем реплики персонажа будут генерироваться нейросетью Resspecher, которая выросла из одноименного украинского стартапа.