Анна Самохина: жить наперекор судьбе

На телеканале «МИР» стартует показ криминальной драмы «Воры в законе». снятого по мотивам рассказов Фазиля Искандера. Главную женскую роль в нем сыграла актриса Анна Самохина – женщина удивительной красоты и непростой судьбы, секс-символ начала 90-х.

Фото: Кадр из фильма "Узник замка Иф" Кадр из фильма "Узник замка Иф"

Смотрите художественный фильм «Воры в законе» в понедельник 26 сентября в 23:05 на телеканале «МИР».

Видео дня

Когда смотришь на семейные фотографии Анны Самохиной, не возникает сомнения, что красота в ее семье передается по женской линии. Маленькая Анна удивительно похожа на свою маму, тоже Анну. А со своей дочерью Александрой Самохиной кинозвезда – практически одно лицо.

Увы, в наследство Анне Самохиной досталась не только яркая запоминающаяся внешность. Актриса ушла из жизни в 47 лет, на взлете своей карьеры. Причиной ее внезапной и скоротечной кончины стал рак желудка. От онкологического заболевания скончалась и ее мать.

В этой двойственности – вся судьба Анны Самохиной. Ее жизнь оказалась щедра и на радости, и на неприятности. Они доставались Анне и на сцене, и на съемочной площадке, и в семейных отношениях. И все равно сегодня одну из самых ярких звезд позднесоветского и раннего российского кино помнят множество людей – от ее коллег по кино и театру до сотен тысяч поклонников ее таланта.

Девочка из заводского общежития

Будущая звезда родилась 14 января 1963 года. В том, насколько внезапными и несправедливыми могут быть удары судьбы, Аня Подгорная (такую фамилию будущая актриса носила в детстве) убедилась очень рано. Ее родители работали на Череповецком металлургическом комбинате – одном из самых крупных и вредных производств в СССР. Череповец неофициально считался едва ли не самым грязным и депрессивным промышленным городом Советского Союза. Семья Подгорных знала это на собственном опыте.

Трудившийся в литейном цехе отец, Владлен Дмитриевич, уже к 30 годам превратился из цветущего красавца, каким его можно было видеть на юношеских фотографиях, в хронического алкоголика. «Даже не знаю, что было страшнее: когда он приходил домой пьяным или когда просыпался злой с похмелья и начинал ко всем придираться – к нам с сестрой, к маме, – признавалась в одном из интервью Анна Самохина. – Впрочем, в нашем общежитии пили все мужчины и многие женщины. Людей угнетала бедность, бытовая неустроенность, беспросветность жизни».

Отца, умершего от цирроза печени, Аня лишилась, когда ей было семь лет. Собственное жилье – комнату в коммуналке – семья получила уже после этого. Мама одна воспитывала двух дочерей, и делала это на пределе сил. Но их хватало, чтобы показать девочкам: жизнь может быть иной, если приложить для этого серьезные усилия. Именно это, пожалуй, и стало самым главным житейским уроком для Ани Подгорной. Во всяком случае, когда ее первая большая любовь – молодой хоккеист Герман – по воле родителей перестал с нею встречаться, она не впала в депрессию, а взялась доказывать всему миру, что достойна большего. «В конце концов, моего любимого отправили в Москву, от греха подальше, а я решила, что в лепешку разобьюсь, но чего-то в этой жизни добьюсь, – признавалась спустя много лет популярная актриса. – «Он еще пожалеет!» – думала я тогда. И поступила в Ярославское театральное училище».

Это стало, наверное, самым важным шагом в ее жизни. Ведь судьба, щедро отмерявшая семье Подгорных житейских неприятностей, не поскупилась для Ани не только на яркую внешность, но и на актерский талант.

Звезда «Узника замка Иф»

За неполные 30 лет актерской деятельности Анна Самохина (эту фамилию она взяла, выйдя в 16 лет замуж за своего однокурсника) успела сыграть множество ролей. Двадцать пять – в театральных постановках, вдвое больше – в кино и на телевидении.

Первой ее ролью на большой сцене стала Полли Пичем из «Трехгрошовой оперы», которую курс Анны Самохиной поставил в 1982 году в качестве выпускного спектакля. Затем были несколько проходных ролей в Театре юного зрителя в Ростове-на-Дону, куда семья Самохиных отправилась по распределению. Анне приходилось разрываться между репетициями и выступлениями – и заботами по воспитанию маленькой дочки Саши, родившейся в 1983 году.

К счастью для молодой матери, ни роды, ни материнские заботы не лишили ее природной красоты и жизненной силы. Хотя, как признавалась сама актриса, когда в 1986 году в ростовском театральном общежитии появился ассистент режиссера Георгия Юнгвальда-Хилкевича, он едва не сбежал. Дверь, в которую он постучался, открыла совсем не та блестящая красавица, фотография которой лежала у него в папке. «Я его приезда не ждала и вид имела непрезентабельный – такой, какой бывает у женщины, которая сидит дома с ребенком: неухоженная, в затрапезном халате, – вспоминала позднее Анна Самохина. – Но не в моих правилах упускать шанс, который сам идет в руки. Я убедила ассистента, что могу быть совсем другой, и поехала-таки на пробы в Москву!».

Пробы оказались удачными, и молодой актрисе досталась главная женская роль в телефильме «Узник замка Иф» – экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Мало кому известная Анна Самохина оказалась на одной съемочной площадке со всесоюзными звездами: Виктором Авиловым, Михаилом Боярским, Евгением Дворжецким, Игорем Скляром, Анисом Лицитисом. С последним у нее очень быстро возник «служебный роман», продолжавшийся почти год. Много позже первый муж Анны Самохиной Александр признавался, что не просто знал о романах супруги на стороне, но и сам позволял себе внебрачные увлечения. Дескать, они не видели друг друга по полгода, и в таких условиях требовать друг от друга верности было бы не слишком разумно.

«Узник замка Иф» вышел на экраны в 1988 году. Практически одновременно состоялась премьера фильма Юрия Кары «Воры в законе». Но если в «Узнике замка Иф» она воплощала искренне любящую и глубоко чувствующую Мерседес, то в криминальной драме (кстати, одной из первых такого рода в позднесоветском кинематографе) ей досталась роль роковой бандитской красавицы Риты. «С героиней фильма у меня нет ничего общего – ни одного взгляда, шага, – откровенно говорила Анна Самохина. – Я человек верующий, христианка. Много лет спустя смотрю на себя в этой картине и думаю: Боже, какое чудовище!».

Оба фильма принесли Анне Самохиной колоссальный успех и всесоюзную известность. Она не только стала новым лицом стремительно менявшегося отечественного кино. Она еще и не побоялась сняться в нескольких откровенных сценах в «Ворах в законе», что сделало ее одним из секс-символов эпохи перестройки. Этот статус лишь закрепился, когда в 1990 году на экраны вышла костюмированная приключенческая лента «Царская охота», где актрисе выпало сыграть авантюристку княжну Елизавету Тараканову. В ленте было немало эротических сцен, что вызвало настоящий ажиотаж у публики – и недовольство критики. В этом смысле повторилась история с «Ворами в законе», который выбился в лидеры советского кинопроката, но был откровенно враждебно принят кинокритиками.

Три мужа, ресторанный бизнес и возвращение в театр

Последнее десятилетие ХХ века стало очень непростым в жизни Анны Самохиной, которая в 1989 году переехала жить в Ленинград. Подарив ей несколько лет громкого успеха, судьба повернулась спиной к популярной актрисе. В 1994 году она разошлась с первым мужем, чтобы два года спустя выйти замуж за бизнесмена, ресторатора Дмитрия Конорова. Этот брак тоже был недолгим, всего семь лет. Правда, за это время актриса, вынужденная сниматься в проходных телесериалах, получила, как она сама признавалась, колоссальный опыт по управлению ресторанным бизнесом: она была владелицей двух заведений в Санкт-Петербурге – «Граф Суворов» и «Поручик Ржевский».

Третий и последний брак Анны Самохиной, который уже не был официальным, оказался еще короче. В 2004-2006 годах ее фактическим мужем был отставной чиновник таможенной службы Евгений Федоров. После этого актриса заявила, что больше не намерена выходить замуж.

Правда, к тому времени у Анны Самохиной наладилась творческая жизнь. Сыграв в начале 1990-х несколько десятков коммерческих ролей, в большинстве своем проходных, она в 2003 году вновь заставила говорить о себе как о талантливой актрисе. Случилось это после того, как в 2004 году состоялась премьера пьесы «Жозефина и Наполеон» в драматическом театре «Колесо» в Тольятти. Роль крестьянки Жозефины – последней женщины Наполеона, скрасившей ему конец жизни на острове Святой Елены, – принесла Самохиной громкий успех. Она вновь стала востребованной на театральных подмостках, что позволило Анне преодолеть творческий кризис.

Последний удар

Анна Самохина вновь была востребованной театральной и киноактрисой, когда ее здоровье внезапно дало катастрофический сбой. Начавшие преследовать ее боли в животе обернулись не очередной гастроэнторологической проблемой (они преследовали Анну всю жизнь), а тяжелым неоперабельным раком IV степени. Ей оставалось жить всего несколько месяцев.

По мнению многих людей, близко знавших Анну Самохину, одной из причин, которая могла привести к быстрому развитию онкологического заболевания, стал еще один сильный удар судьбы. В начале 2000-х актриса вложила все свои средства, в том числе от проданной квартиры, и взятые крупные кредиты в строительство таунхауса под Стрельной. Увы, застройщики оказались мошенниками: несмотря на то, что за ними, по словам Самохиной, стояли «серьезные люди», они даже не приступили к строительству. Конечно сказались на здоровье и многочисленные диеты, и то, что Анна была страстной курильщицей. Когда диагноз стал очевиден, даже израильские медики отказались оперировать актрису, поскольку шансов на успешное лечение уже не было.