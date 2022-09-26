Продюсер Алина Красная рассказала, сколько получают российские актеры за один съемочный день, который длится 12 часов. Об этом сообщает KP.RU.
Так, стало известно, что Павел Прилучный получает 500 тысяч рублей за один съемочный день. Такие же гонорары у таких российских актеров, как Александр Петров, Данила Козловский и Константин Хабенский. На 100 тысяч меньше получают Евгений Миронов и Светлана Ходченкова.
Михаил Боярский и Кристина Асмус — по 200 тысяч, а Агата Муцениеце, Мирослва Карпович и Юрий Борисов — 150 тысяч.
А вот самым высокооплачиваемым российским актером, по словам продюсера, является Дмитрий Нагиев, который зарабатывает полтора миллиона рублей за смену.
Ранее выяснилось, кто заменит Дмитрия Нагиева в шоу "Голос. Дети".