Актеры сериала "Интерны", ушедшие в мир иной

Последний сезон сериала "Интерны" вышел в 2017 году. Прошло всего лишь пять лет, и некоторых актеров, сыгравших небольшие, но яркие роли, не стало. "Рамблер" вспоминает тех, кого уже нет с нами.

Фото: Кадр из сериала "Интерны" Кадр из сериала "Интерны"

Александр Леньков

Актер знаком и взрослым, и детям. Он вел детские передачи на телевидении, озвучил диснеевского Пятачка и других анимационных персонажей. А в сериале "Интерны" сыграл отца доктора Купитмана. Его не стало в 2014 году. Актер боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Числов

Александр Числов аще играл второстепенных персонажей, но все они были запоминающимися. В одной из серий "Интернов" актер сыграл полицейского. Его не стало в 2019 году. По официальной версии, он скончался от пневмонии. Многие говорили, что у актера были проблемы с алкоголем и положительный ВИЧ-статус.

Казимир Лиске

Он приехал в России из США, здесь учился, женился, строил карьеру. В сериале исполнил роль пациента-иностранца. В 35 лет выпал из окна с пятого этажа. Причины точно не были установлены: суицид или несчастный случай. У актера остались жена и сын Оливер.

Дая Смирнова

Кадр из сериала "Интерны"

Дая Смирнова — не только актриса, но и журналист, а также киновед. Она снималась в фильмах "Иван Бровкин на целине", "Принцесса цирка". Ее не стало в 2012 году, но она успела сыграть в "Интернах" пациентку с больным сердцем, которую лечила Варя Черноус.

Анатолий Отраднов

Кадр из сериала "Интерны"