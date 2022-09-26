Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли

Отвечая на вопрос о том, как в картине представлены женщины, артистка заявила: «Как бы это сказать... Меня попросили не показывать свое естественное тело в кино».

По словам Ховард, режиссер объяснил свое требование тем, что в фильме актрисе нужно исполнять множество трюков, с которыми ей было бы сложно справиться в плохой физической форме. Однако артистка призналась, что ей понравился процесс похудения, который включал в себя соблюдение диеты и занятия спортом. «На самом деле я в восторге от того, какой путь я проделала, и как на это реагировало мое тело. Оно [тело] было на пределе своих сил — думаю, это еще одно доказательство наших возможностей», — отметила кинозвезда.