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58 минут назад

Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли

Lenta.ru

Американская актриса Брайс Даллас Ховард рассказала, что режиссер фантастического боевика «Мир Юрского периода 3: Господство» Колин Треворроу заставил ее похудеть для роли Клэр Диринг. Ее слова передает Metro.

Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отвечая на вопрос о том, как в картине представлены женщины, артистка заявила: «Как бы это сказать... Меня попросили не показывать свое естественное тело в кино».

По словам Ховард, режиссер объяснил свое требование тем, что в фильме актрисе нужно исполнять множество трюков, с которыми ей было бы сложно справиться в плохой физической форме. Однако артистка призналась, что ей понравился процесс похудения, который включал в себя соблюдение диеты и занятия спортом. «На самом деле я в восторге от того, какой путь я проделала, и как на это реагировало мое тело. Оно [тело] было на пределе своих сил — думаю, это еще одно доказательство наших возможностей», — отметила кинозвезда.

«Мир Юрского периода 3» — шестой фильм франшизы «Парк юрского периода». Сиквел рассказывает о вырвавшихся на свободу динозаврах, с которыми придется сосуществовать людям. В фильме снялись актеры Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сэм Нил и другие. Премьера боевика состоялась 23 мая 2022 года, кассовые сборы составили свыше 1 миллиарда долларов по всему миру.

Ранее сообщалось, что «Топ Ган: Мэверик» попал в топ-5 самых кассовых фильмов в США.

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