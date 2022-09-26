Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
34 минуты назад

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Москва24иещё 1

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство. Об этом свидетельствует опубликованный указ президента России.

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции", — указано в списке получивших гражданство РФ.

Отмечается, что актер снимался в некоторых российских проектах, в том числе в комедии "Кухня в Париже", сериалах "Троцкий" и "Союз спасения. Время гнева".

Ранее стало известно, что бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. Между тем адвокат Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.

Актеры,Кухня в Париже,Троцкий,Эдвард Сноуден,Анатолий Кучерена,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители