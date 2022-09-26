Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Отмечается, что актер снимался в некоторых российских проектах, в том числе в комедии "Кухня в Париже" , сериалах "Троцкий" и "Союз спасения. Время гнева".

Ранее стало известно, что бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. Между тем адвокат Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.