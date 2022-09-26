Умерла звезда сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер

Рита Гарднер впервые появилась на сцене в 1960 году в главной роли мюзикла "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса на основе пьесы Эдмона Ростана "Романтики". Спектакль снискал успех у публики и дал хороший "толчок" и Гарднер, и другим его участникам. Гарднер сделалась звездой мюзиклов. Она выступала на Бродвее в проектах "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже", "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других. В кино Гарднер снималась в сериале "Закон и порядок".