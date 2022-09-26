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10 минут назад

Умерла звезда сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер

Ревизор.ru

От лейкемии в возрасте 87 лет умерла американская актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline сегодня, 26 сентября.

Умерла звезда сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

По данным издания, актриса ушла из жизни в минувшую субботу в больнице Маунт-Синай (Нью-Йорк).

Рита Гарднер впервые появилась на сцене в 1960 году в главной роли мюзикла "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса на основе пьесы Эдмона Ростана "Романтики". Спектакль снискал успех у публики и дал хороший "толчок" и Гарднер, и другим его участникам. Гарднер сделалась звездой мюзиклов. Она выступала на Бродвее в проектах "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже", "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других. В кино Гарднер снималась в сериале "Закон и порядок".

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