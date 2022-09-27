Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

В 2018 году издание NEWS.RU сообщало, что Сиу просит предоставить ему гражданство РФ, так как хочет быть рядом со своими детьми и продолжать сниматься в русском кино. Тогда актеру закрыли въезд, потому что он опоздал с подачей в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания. Он заявил, что в стране у него проживают трое детей от русской жены, а также ждет «прекрасная карьера».