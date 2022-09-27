Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
2 часа назад

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ французскому актеру Оливье Сиу, снимающемуся в отечественных картинах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», — указано в списке людей, получивших российское гражданство.

49-летний артист известен по таким фильмам и сериалам, как «Нокаут», «Небесный суд. Продолжение», «Восьмидесятые», «Екатерина. Взлет», «Мост», «Профессионал», «Эбигейл», «Кухня в Париже» и «Горец».

В 2018 году издание NEWS.RU сообщало, что Сиу просит предоставить ему гражданство РФ, так как хочет быть рядом со своими детьми и продолжать сниматься в русском кино. Тогда актеру закрыли въезд, потому что он опоздал с подачей в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания. Он заявил, что в стране у него проживают трое детей от русской жены, а также ждет «прекрасная карьера».

Актеры,Горец,Нокаут,Профессионал,Мост,Кухня в Париже,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители