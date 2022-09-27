Умерла звезда эротического кино Киттен Нативидад

Актриса, танцовщица и модель Франческа Изабель Нативидад, известная под псевдонимом Киттен, скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ее друг, режиссер Коди Джаретт, в своем Twitter-аккаунте.
"С прискорбием сообщаю о внезапной кончине нашего дорогого друга и члена актерского состава, прекрасной, незабываемой Киттен Нативидад. Мы будем вечно любить тебя и скучать по тебя. Пусть любовь, красота и добро, которыми ты одаривала других, сопровождает тебя в следующем царстве всю вечность. Да благословит тебя Бог, Киттен", — вот, что написал друг покойной.
Причина смерти не сообщается.
Свою карьеру Нативидад начала еще в 1970 году, а в 2008 ее включили в Зал славы Легенд Эротики.
Ранее стало известно, что Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар".