Умерла звезда эротического кино Киттен Нативидад

"С прискорбием сообщаю о внезапной кончине нашего дорогого друга и члена актерского состава, прекрасной, незабываемой Киттен Нативидад. Мы будем вечно любить тебя и скучать по тебя. Пусть любовь, красота и добро, которыми ты одаривала других, сопровождает тебя в следующем царстве всю вечность. Да благословит тебя Бог, Киттен", — вот, что написал друг покойной.