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2 часа назад

Умерла звезда эротического кино Киттен Нативидад

Мария Иглина

Актриса, танцовщица и модель Франческа Изабель Нативидад, известная под псевдонимом Киттен, скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ее друг, режиссер Коди Джаретт, в своем Twitter-аккаунте.

Умерла звезда эротического кино Киттен Нативидад
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С прискорбием сообщаю о внезапной кончине нашего дорогого друга и члена актерского состава, прекрасной, незабываемой Киттен Нативидад. Мы будем вечно любить тебя и скучать по тебя. Пусть любовь, красота и добро, которыми ты одаривала других, сопровождает тебя в следующем царстве всю вечность. Да благословит тебя Бог, Киттен", — вот, что написал друг покойной.

Причина смерти не сообщается.

Свою карьеру Нативидад начала еще в 1970 году, а в 2008 ее включили в Зал славы Легенд Эротики.

Ранее стало известно, что Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар".

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