Басилашвили раскритиковал создание ремейков по фильмам Рязанова

Актер Олег Басилашвили раскритиковал создание ремейков известных фильмов режиссера Эльдара Рязанова. Своим мнением он поделился с kp.ru.
Артист сообщил, что не видел ни один из ремейков и видеть не хочет.
По словам Басилашвили, ему они неинтересны. Он посоветовал режиссерам, которые снимают адаптации и продолжения по популярным картинам, "не искать столько легкого пути".
"А то они пришли на все готовенькое! А ведь постановка фильма – это труднейший путь, в котором актеры и режиссеры нащупывают дорогу, ломая руки и ноги", - пояснил Басилашвили.