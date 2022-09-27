Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Олег Басилашвили раскритиковал создание ремейков по фильмам Рязанова

Газета.Ru

Актер Олег Басилашвили раскритиковал создание ремейков известных фильмов режиссера Эльдара Рязанова. Своим мнением он поделился с kp.ru.

Басилашвили раскритиковал создание ремейков по фильмам Рязанова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист сообщил, что не видел ни один из ремейков и видеть не хочет.

По словам Басилашвили, ему они неинтересны. Он посоветовал режиссерам, которые снимают адаптации и продолжения по популярным картинам, "не искать столько легкого пути".

"А то они пришли на все готовенькое! А ведь постановка фильма – это труднейший путь, в котором актеры и режиссеры нащупывают дорогу, ломая руки и ноги", - пояснил Басилашвили.

Актеры,Олег Басилашвили,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители