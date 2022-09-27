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1 час назад

Актер Олег Басилашвили раскритиковал ремейки по фильмам Рязанова

Мария Иглина

Актер Олег Басилашвили раскритиковал создание ремейков известных фильмов режиссера Эльдара Рязанова. Подробностями артист поделился в беседе с kp.ru.

Как отметил актер, он не видел ни один из ремейков и видеть не хочет, поскольку они ему просто неинтересны. А режиссерам, которые снимают адаптации и продолжения по популярным картинам, он посоветовал "не искать столь легкого пути".

Басилашвили отметил, что постановка фильма – это труднейший путь, в котором актеры и режиссеры "нащупывают дорогу, ломая руки и ноги".

Ранее стало известно, что Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар".

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