Актер Олег Басилашвили раскритиковал создание ремейков известных фильмов режиссера Эльдара Рязанова. Подробностями артист поделился в беседе с kp.ru.
Как отметил актер, он не видел ни один из ремейков и видеть не хочет, поскольку они ему просто неинтересны. А режиссерам, которые снимают адаптации и продолжения по популярным картинам, он посоветовал "не искать столь легкого пути".
Басилашвили отметил, что постановка фильма – это труднейший путь, в котором актеры и режиссеры "нащупывают дорогу, ломая руки и ноги".
Ранее стало известно, что Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар".