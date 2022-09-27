Гвинет Пелтроу - 50: кто влюблялся в актрису

27 сентября звезде «Железного человека», создательнице свеч с запахом вагины Гвинет Пэлтроу исполняется 50 лет. Однако вспоминать сегодня мы будем не ее сомнительные предпринимательские идеи, а истории любви с самыми завидными женихами планеты. Кого успела свести с ума Гвинет — в нашем материале.

Фото: Super.ru Super.ru

Брэд Питт: 1994-1997

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С секс-символом Голливуда Брэдом Питтом Гвинет встречалась, когда ей было всего 22 года. Роман Питта и Пэлтроу начался на съемках фильма «Семь» в середине 1994-го. Уже после первого свидания актер признался, что бесповоротно влюблен в Гвинет. В 1997 году Питт сделал ей предложение, но спустя семь месяцев помолвка была расторгнута. Они оба сильно переживали расставание. Брэд впал в отчаяние и на встречах с журналистами отвечал, что даже не знает, кто такая Гвинет. Сама звезда «Железного человека» вспоминала, что на фоне страданий похудела до 40 килограммов. По ее словам, на тот момент она была молодой и неопытной, и союз распался именно по ее вине. Еще бы не жалела!

Бен Аффлек: 1997-2000

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Утешение после расставания с Питтом Пэлтроу нашла в другом кумире миллионов — Бене Аффлеке. Взаимная симпатия быстро переросла в отношения, которые продлились два года и закончились из-за внезапно всплывшего компромата. В 1998 году Гвинет снималась в фильме «Влюбленный Шекспир», где главная роль досталась Джозефу Файнсону. По сюжету, актерам пришлось сниматься в эротических сценах. Спустя два года Бену попались на глаза кадры, где Пэлтроу целовалась с Джозефом, но уже за кадром. Выходку Аффлек не оценил и пара тут же рассталась. В 2018 году, вспоминая об отношениях с Беном, Пэлтроу сказала: «Это было интересно. Мне кажется, что некоторые партнеры помогают вам разобраться в себе, не так ли? К примеру, излечиться от травм детства. Так что отношения с ним [Беном] стали для меня уроком в этом смысле».

Крис Хайнц: 2000-2001

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Не успел пройти и месяц после разрыва с Беном Аффлеком, как в ABC News 14 ноября 2000 года появилась новость о новом романе Гвинет. На этот раз Пэлтроу начала встречаться с наследником компании Heinz — той самой, что производит кетчуп — Крисом Хайнцем. Хотя он и был на год младше Гвинет, зато отличался не меньшей привлекательностью: высокий, кареглазый студент Гарварда, который только что получил в наследство от отца 400 миллионов долларов. Пара всюду ходила вместе, пока однажды, как писали ABC News, Крис не нашел письма, которые Бен писал Пэлтроу. Что в них было, общественность не знает до сих пор — актриса не любит вспоминать об этой странице своей биографии.

Люк Уилсон, 2001-2002

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C актером Люком Уилсоном Гвинет встречалась недолго. С ним она встретилась на съемках фильма «Семейка Тененбаум» — уж очень любила актриса заводить романы на съемочной площадке. К тому времени Люк только-только расстался с Дрю Бэрримор. Как выяснилось позже, Уилсон затянул Гвинет в любовный треугольник, о чем актриса догадалась позже. Отношения коллег продлились меньше года.

Крис Мартин, 2003-2014

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С Крисом Мартином, фронтменом Coldplay, Гвинет познакомилась в тяжелый жизненный период — через три недели после смерти отца, 58-летнего Брюса Пэлтроу. Актриса встретила музыканта в 2002 году за кулисами концерта, когда пошла брать у него автограф. Уже через год музыкант стал первым мужем актрисы. Наученные опытом отношений с другими знаменитостями, Гвинет и Крис старались скрываться от журналистов, не говорили о своем браке и даже выходили на красные дорожки по-отдельности. За 11 лет брака у них появилось двое детей — дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 актриса подала на развод из-за частых измен Криса.

Брэд Фэлчак: 2015 — настоящее время

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В статусе незамужней Гвинет пробыла два года. В 2015 году она начала встречаться со сценаристом и продюсером, завоевавшим «Эмми», Брэдом Фэлчаком. С Брэдом, у которого к тому моменту было двое детей, она (снова!) познакомилась на съемочной площадке сериала «Хор». Пара не афишировала роман около года, пока их не заметили в совместном путешествии в Италии. В ноябре 2017 года, когда отношения стали более серьезными, выяснилось, что они помолвлены. Гвинет вышла замуж за Брэда в 2018 году.

Первое время Гвинет и Брэд жили в гостевом браке: пара виделась 4 раза в неделю. Такой подход, считала актриса, помогал сохранить страсть и идеально вписывался в расписание обоих. Но спустя 11 месяцев Гвинет и Брэд все же съехались. Этот опыт актрисе на удивление понравился. «Супружеская жизнь просто прекрасна!», — делилась актриса.