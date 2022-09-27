У звезды фильма «Майор Гром» родился сын

Актер Тихон Жизневский стал отцом. Жена артиста поделилась радостными новостями в своих соцсетях.

«Привет, человек! В настоящее время всем страшно, тоскливо, тревожно! Хотелось бы поделиться капелькой тепла с миром», – написала Ксения.

По словам супруги звезды «Майора Грома», сын родился еще несколько месяцев назад. Но рассказать об этом решили только сейчас, пишет «Пятый канал».