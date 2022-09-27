У звезды фильма «Майор Гром» родился сын

Актер Тихон Жизневский стал отцом. Жена артиста поделилась радостными новостями в своих соцсетях.
«Привет, человек! В настоящее время всем страшно, тоскливо, тревожно! Хотелось бы поделиться капелькой тепла с миром», – написала Ксения.
По словам супруги звезды «Майора Грома», сын родился еще несколько месяцев назад. Но рассказать об этом решили только сейчас, пишет «Пятый канал».
«Пару месяцев назад появился на свет человеческий детеныш. Наш смысл жизни, продолжение нашей любви», – добавила жена Жизневского.