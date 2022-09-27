Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

У звезды фильма «Майор Гром» родился сын

РИА "ФедералПресс"

Актер Тихон Жизневский стал отцом. Жена артиста поделилась радостными новостями в своих соцсетях.

У звезды фильма «Майор Гром» родился сын
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Привет, человек! В настоящее время всем страшно, тоскливо, тревожно! Хотелось бы поделиться капелькой тепла с миром», – написала Ксения.

По словам супруги звезды «Майора Грома», сын родился еще несколько месяцев назад. Но рассказать об этом решили только сейчас, пишет «Пятый канал».

«Пару месяцев назад появился на свет человеческий детеныш. Наш смысл жизни, продолжение нашей любви», – добавила жена Жизневского.

Актеры,Тихон Жизневский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители