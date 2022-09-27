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50 минут назад

Актер Владислав Ветров рассказал о своей госпитализации на съемках "Союза спасения"

Газета.Ru

Актер Владислав Ветров признался, что был госпитализирован на съемках фильма "Союз спасения". Этим он поделился в беседе с News.ru.

Ветров рассказал о госпитализации на съемках "Союза спасения"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Народный артист РФ рассказал, что заболел отитом во время съемок. Актеры репетировали и играли на заснеженной земле, что привело к недугу.

"В конечном итоге в одной из сцен, когда я говорил с Леней Бичевиным, я перестал его слышать. Вижу, что губы у него смыкаются, а слышать - не слышу, потому что у меня отит начался", - поделился Ветров.

По словам актера, продюсер Анатолий Максимов заметил недуг Ветрова и отправил его в больницу.

Актеры,Анатолий Максимов,Владислав Ветров,
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