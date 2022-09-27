Ветров рассказал о госпитализации на съемках "Союза спасения"

Актер Владислав Ветров признался, что был госпитализирован на съемках фильма "Союз спасения". Этим он поделился в беседе с News.ru.
Народный артист РФ рассказал, что заболел отитом во время съемок. Актеры репетировали и играли на заснеженной земле, что привело к недугу.
"В конечном итоге в одной из сцен, когда я говорил с Леней Бичевиным, я перестал его слышать. Вижу, что губы у него смыкаются, а слышать - не слышу, потому что у меня отит начался", - поделился Ветров.
По словам актера, продюсер Анатолий Максимов заметил недуг Ветрова и отправил его в больницу.