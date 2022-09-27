Гвинет Пэлтроу 50: как актриса разбивала сердца голливудским красавчикам

Американская актриса Гвинет Пэлтроу 27 сентября празднует 50-летний юбилей. Актриса уже более 30 лет сияет на голливудском небосклоне. За это время белокурая красавица разбила немало звездных сердец и завела целый список громких романов. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Белокурые ангелы

Кадр из фильма

Пожалуй, самый громкий роман Гвинет — история любви с Брэдом Питтом. Молодые и красивые актеры познакомились в 1994 году на съемках триллера Se7en и вскоре начали встречаться. Они считались идеальной голливудской парой.

Получая премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в 1996 году за роль в « Двенадцати обезьянах », Питт поблагодарил Пэлтроу, назвав ее своим «ангелом» и любовью всей своей жизни. В этом же году Питт сделал предложение своей любимой.

Всего через несколько месяцев после помолвки, казалось бы, идеальная пара рассталась. Большую роль в их разлуке сыграла разница в возрасте. Гвинет, по ее словам, была "ребенком" и позже пожалела о разрыве с Питтом.

Не долго думая

Почти сразу после разрыва с Питтом, Гвинет начала встречаться с Беном Аффлеком. По иронии судьбы, они познакомились на устроенном ныне печально известным продюсером Харви Вайнштейном в 1997 году. Бен и Гвинет вместе снялись в фильме «Влюбленный Шекспир» (который принес Пэлтроу ее первый «Оскар») и в романтической комедии «Чужой билет».

Роман продлился три года и закончился потому, что у пары были "разные жизненные ценности". Гвинет считала, что Бен не был готов к отношением и говорила, что идеальной девушкой для него стала бы "любая полуголая девушка, которая принесет ему банку пива".

Что было дальше

После этого у Гвинет были недолгие отношения с коллегами по кинематографу Скотом Спидманом и Люком Уилсаном. А затем стретила фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, за которого вышла замуж в 2003 году и родила двоих детей: Эппл, 14 лет, и Мозеса, 12 лет. Хотя она и Крис «сознательно расстались» в 2014 году, они остаются близкими.