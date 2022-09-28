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28 сентября

Актер "Хартленда" Роберт Кормье умер в возрасте 33 лет

Газета.Ruиещё 8

Актер Роберт Кормье скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Кормье умер в больнице в Онтарио от травм, полученных при падении, как рассказала его сестра.

Актер Роберт Кормье умер в возрасте 33 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Память о Робе будет жить благодаря его страсти к искусству и кино, а также его трем сестрам, которые значили для него очень много", - прокомментировала смерть артиста его семья.

Кормье похоронят в Этобикоке. Актер снимался в таких проектах, как "Американские боги", "Хартленд" и "Слэшер".

В третьем сезоне "Слэшера" он изобразил Кита Дженнингса.

Он изучал экономику в Йоркском университете, а затем окончил Академию актерского мастерства кино и телевидения в Торонто в 2014 году. Два года спустя Кормье получил эпизодическую роль в сериале ABC "Последний кандидат".

Актеры,Американские боги,Роберт Кормье,
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