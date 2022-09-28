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28 сентября

Том Хэнкс заявил, что снялся всего в четырех хороших фильмах

Газета.Ruиещё 3

Актер Том Хэнкс заявил, что за свою кинокарьеру снялся всего в четырех фильмах, которые ему по-настоящему нравятся. В этом он признался, рассказывая о своем дебютном романе "Работая над очередным киношедевром" изданию People.

Том Хэнкс заявил, что снялся всего в четырех хороших фильмах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

66-летний артист указал на то, что никто не знает, как делаются фильмы.

"Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс - это чудо", - рассказал он.

Том Хэнкс не уточнил, какие именно фильмы имеет в виду.

В 1990-х он дважды получал "Оскар" за лучшую мужскую роль - за фильмы "Форрест Гамп" и "Филадельфия". Также он снимался в фильмах "Вам письмо", "Зеленая миля", "Спасти рядового Райана", "Терминал" и др.

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