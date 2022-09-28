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22 минуты назад

Актер Том Хэнкс назвал число стоящих фильмов в своей карьере

Мария Иглина

Актер Том Хэнкс заявил, что за свою карьеру он снялся всего в четырех стоящих фильмах, которые ему действительно понравились. Об этом он рассказал изданию People.

"Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо", — поделился актер.

Однако Хэнкс не уточнил, какие именно фильмы имеет в виду. Не исключено, что в этот список вошел "Форрест Гамп", за который актер получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".

Ранее стало известно, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в "Дэдпуле 3".

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