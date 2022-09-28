Актер Том Хэнкс заявил, что за свою карьеру он снялся всего в четырех стоящих фильмах, которые ему действительно понравились. Об этом он рассказал изданию People.
"Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо", — поделился актер.
Однако Хэнкс не уточнил, какие именно фильмы имеет в виду. Не исключено, что в этот список вошел "Форрест Гамп", за который актер получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".
Ранее стало известно, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в "Дэдпуле 3".