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3 часа назад

Звезда сериала "Почему женщины убивают" Лана Паррия сыграет в новом боевике с Дженнифер Лопес

Газета.Ru

Американская актриса Лана Паррия присоединилась к съемочной группе фантастического боевика «Atlas» («Атлас»). Об этом сообщает Deadline.

Звезда сериала "Почему женщины убивают" сыграет в новом боевике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер картины — Брэд Пейтон, ранее работавший над проектами «Дело Дойлов», «Путешествие 2: Таинственный остров», «Рассвет апокалипсиса». Также в ленте примут участие Дженнифер Лопес, Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Абрахам Попула.

Действие боевика происходит в далеком будущем. Главная героиня Атлас бросила вызов искусственному интеллекту, решившему уничтожить человечество.

Лана Паррия известна по ролям Реджины Миллс в фантастическом сериале «Однажды в сказке» и Риты Кастильо в драме «Почему женщины убивают».

Ранее Дженнифер Лопес поделилась секретом молодости.

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