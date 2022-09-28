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3 часа назад

Российская актриса пожаловалась на проблемы в работе из-за внешности

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица призналась, что внешность мешает ей в профессии. О своих проблемах в работе она рассказала в интервью изданию «Аргументы недели».

Актриса Шпица пожаловалась на проблемы в работе из-за внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летняя знаменитость пожаловалась на то, что часто получает отказ от работодателей, предлагающих ей роли зрелых женщин, поскольку выглядит гораздо моложе своих лет. «Есть роли, которые хочется сыграть, а моему агенту напрямую говорят: мы бы Катю позвали, но не выглядит она как мать троих детей», — посетовала Шпица.

Помимо этого, артистка призналась, что один раз увидела себя в списках самых некрасивых, но при этом талантливых актрис. «Я не знала, радоваться или плакать… Любая внешность ограничивает. Так или иначе мы в этой профессии очень зависимы от внешности. (...) Значит, это мой крест. В чем-то — мой бонус, а в чем-то — крест», — заключила она.

Ранее российский хирург Лия Гавашели назвала выдающие возраст женщины внешние признаки. По ее словам, на старение организма указывают запавшие глаза и обезвоженная кожа.

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