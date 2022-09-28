Актриса Шпица пожаловалась на проблемы в работе из-за внешности

Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица призналась, что внешность мешает ей в профессии. О своих проблемах в работе она рассказала в интервью изданию «Аргументы недели».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летняя знаменитость пожаловалась на то, что часто получает отказ от работодателей, предлагающих ей роли зрелых женщин, поскольку выглядит гораздо моложе своих лет. «Есть роли, которые хочется сыграть, а моему агенту напрямую говорят: мы бы Катю позвали, но не выглядит она как мать троих детей», — посетовала Шпица.

Помимо этого, артистка призналась, что один раз увидела себя в списках самых некрасивых, но при этом талантливых актрис. «Я не знала, радоваться или плакать… Любая внешность ограничивает. Так или иначе мы в этой профессии очень зависимы от внешности. (...) Значит, это мой крест. В чем-то — мой бонус, а в чем-то — крест», — заключила она.