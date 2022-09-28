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43 минуты назад

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части «Дедпула»

Вечерняя Москва

Австралийский актер Хью Джекман вернется к своей культовой роли Росомахи в третьей части франшизы о приключениях супергероя по имени «Дедпул». Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в Hollywood Reporter.

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части «Дедпула»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Роль Дедпула исполняет актер Райан Рейнольдс. В своем аккаунте в социальной сети он выложил видеоанонс грядущего фильма, где появится и Росомаха. Премьера картины планируется 6 сентября 2024 года.

Джекман впервые сыграл Росомаху в фильме «Люди Икс» в 2000 году. В общей сложности персонаж в его исполнении появлялся на экранах в девяти картинах, последним стал фильм «Логан» 2017 года.

При этом персонажа Рейнальдса фанаты впервые увидели в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха», а затем Дедпулу посвятили две отдельных полнометражных ленты, передает МУЗ.ТВ.

В июле издание Variety составило список самых высокооплачиваемых голливудских актеров по итогам 2022 года. В первую тройку вошел Том Круз, который получает, помимо фиксированного гонорара, премию, начисляющуюся от кассовых сборов ленты «Топ Ган: Мэверик». Актер заработал 100 миллионов долларов.

В рейтинг также вошли Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо, а Брэд Питт расположился на четвертой строчке. Пятая позиция у Дуэйна Джонсона. На ленте «Черный Адам» он заработал 22,5 миллиона долларов.

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