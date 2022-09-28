Том Хэнкс заявил, что за всю карьеру снялся только в четырех хороших фильмах

— Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и всё еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо, — цитирует Хэнкса издание People.