Звезда «Майора Грома» рассказал, как брал деньги у бандитов

Дело было в Сочи на фестивале «Новый сезон». В перерывах между кинопоказами мы прогуливались по набережной курорта Роза Хутор в поисках чего съестного. На часах было около 21, когда на одной из веранд мы увидели звезду фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Сергея Горошко — актер все еще отходил от киношной вечеринки, отгремевшей накануне. Мы решили не терять времени даром и поужинали вместе с Сергеем. О роли и постельных сценах в спин-оффе «Содержанок», безумных выходках и угрозах поклонниц, личной жизни, первом гонораре и антидепрессантах — в большом интервью Super.

Фото: Super.ru Super.ru

О том, как попал в кинематограф

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Изначально я должен был стать моряком, но у меня ничего не вышло. Потом я решил поступать на актера. Получилось только со второго раза. Меня зачислили в Российский государственный институт сценических искусств. Во время учебы мне написала во ВКонтакте мой будущий агент Дарья. Тогда она была кастинг-директором проекта на английском языке «Эбигейл», куда и позвала меня на пробы. Я пришел с температурой 39 и нулевым знанием языка. Не знаю, чем я руководствовался, но я совсем не подготовился к съемкам, даже ни разу не открыл сценарий. Текста было много, да еще и на английском! Когда до мотора оставалось полчаса, я успел выучить пойти все, кажется, от стресса. Так нелепо я и попал в кино.

О секрете «быстрой» популярности и займе у бандитов

Нет универсальных секретов успеха, это дело случая. Когда меня позвали в каст фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», передо мной стоял выбор: поехать к родственникам, которых я не видел много лет, или отправиться на пробы. И поначалу я склонялся к первому варианту. Я ничего не знал про эту вселенную, комиксы, но внутренний голос сказал мне: «Иди». И я не прогадал. Из интересного: прямо перед выходом фильма в октябре 2021-го я надумал открыть свой театр и взял у хороших знакомых — тульских бандитов — 500 тысяч рублей. После этого я не брал трубки полгода. А они все звонили, пытались до меня достучаться... Ну а потом случился «Майор Гром».

Об обратной стороне славы, выходках и угрозах поклонников

Помню, на питерском спецпоказе фильма «Майор Гром» я чуть не потерял сознание от нервов. Там еще были такие активные поклонники: кричали, визжали... Вот живешь ты себе, а потом у тебя резко плюс 100 тысяч подписчиков, бесконечные интервью, внимание — начался сущий кошмар, жизнь перевернулась с ног на голову. До 6 утра меня поджидали у театра — регулярно приходилось выбираться через черные ходы. Бывало, что мое такси начинала преследовать другая машина. Несколько раз я даже переезжал из-за сталкинга. Еще было много неприятных моментов с поклонницами. Точно могу сказать: от сталкинга и угроз страдал не только я, но и мои близкие, которым пришлось все это пережить.

В конце концов я решил просто уйти в тень: перестал выкладывать фотографии и развивать соцсети. Занимался разве что рекламой своего театра Fulcro. Я езжу на автограф-сессии и рад повидаться с ребятами, которым я почему-то еще нужен. И я люблю своих поклонников, но решил не спекулировать на их любви: не стал после успеха фильма раскручивать соцсети, заниматься блогерством, организовывать краудфандинги и так далее.

О сексе с фанатками и личной жизни

Девочки любят плохих мальчиков? Я вовсе не плохой, это такой образ! Было классно работать над персонажем, открывая в себе всякие монструозные черты. И они во мне, несомненно, есть. Поначалу меня пугала чрезмерная одержимость людей мною: поклонницы приносили мне торт с моим лицом и при мне же разрезали меня, то есть его, на части. А чего только стоят подушки и ростовые картонные фигуры! Но если людям это нравится, то ради бога — у меня же нет патента на мое лицо.

Водил ли я фанаток в гримерку? Нет! Я не смешиваю работу с личной жизнью и отношения с поклонницами не приветствую. Да и вообще, мое сердце занято уже много лет. И да, она фантастическая.

О витилиго и борьбе с комплексами

В институте я постоянно прятал свои руки и боялся, что меня отчислят. Жутко комплексовал и думал, что меня никогда не возьмут в кино, поначалу прямо трясся перед съемками. Как-то раз приезжаю на один из своих первых проектов, показываюсь гримерам и слышу в ответ: «Сейчас за минуту все замажем. Ты думаешь, ты один тут с витилиго?» Оказывается, очень много российских артистов страдают от того же заболевания, просто об этом никто не говорит.

В один момент мое отношение к болезни изменилось. А все потому, что меня настиг псориаз. И знаете, он оказался гораздо хуже витилиго. Я вылечился и понял, что это (указывает на руки) красиво. Этот комплекс единственный, который мне пока что удалось побороть, но это уже большая победа для меня.

Сейчас я воспринимаю это как свою фишку. Даже удивился, когда на фотографии моей первой заявки в «Содержанки. Перезагрузка» замазали пятна. Зачем? Это же изюминка и, наоборот, должно привлекать внимание. Теперь на съемках меня не гримируют — только укладывают волосы. Правда, есть проблемы с дублерами: их сложно подобрать из-за моего заболевания. Многие вещи приходится делать самому, и мне это нравится! Я с огромным удовольствием берусь за трюки, если мне разрешают.

О роли в «Содержанках. Перезагрузка», закрытых гештальтах и постельных сценах

Я играю майора Влада. Вообще, это были абсолютно провальные пробы. Да и какой из меня майор? (смеется) И все же я очень рад, что попал в эту вселенную. А чего только стоит актерский состав! Мои коллеги — гении, Никита Ефремов и Игорь Миркурбанов — отдельная любовь. Представляете, сколько профессионалов одновременно находится на одной съемочной площадке? Куда ни глянь, всюду одни народные артисты. Правда, нравоучений от коллег я не приемлю — для таких штук есть режиссер.

Вообще, я в восторге от проекта. Очень редко бывает так, что я снимаюсь и после этого могу уверенно сказать: «Блин, как круто, вау». И это именно такой случай. «Содержанки. Перезагрузка» от START и «Майор Гром: Чумной Доктор» — проекты, от которых я каждую секунду кайфую на съемках. А еще круто, что в этом сериале закрылось много моих детских гештальтов: я пострелял из пистолета, побегал, поездил на классной машине. Ну и куда же без постельных сцен! Это, кстати, был ужасный опыт (смеется).

На что потратил первый гонорар и сколько денег оставил в сочинском казино

Деньги для меня не играют особой роли. Свой первый большой гонорар я пропил с дорогими моему сердцу людьми. Гонорар с «Грома» я потратил на кое-что другое, но вы помните, что личную жизнь я не обсуждаю (смеется). Бренды и шмотки мне вообще не интересны (на интервью и фотосессию Сергей пришел одетым в продукцию фестиваля «Новый сезон». — Прим. ред.).

Самая классная придумка курорта Роза Хутор — это казино. Я пришел туда в пять утра и потратил, наверное, тысяч 100. Там такая киношная атмосфера! Я и не знал, что в России есть такие официально разрешенные игровые зоны.

Про нервные срывы, антидепрессанты и вредные привычки

Мне тяжело даются автограф-сессии. Казалось бы, что такого: сиди и подписывай, не парься. Но они забирают безумно много энергии, потому что я привык каждому улыбнуться, с каждым поболтать. Помните эту ужасную встречу в ЦДМ? (На встрече случилась давка, после чего магазин закрыли и опечатали. — Прим. ред.) Так вот, после нее я несколько дней отходил. Этот случай в дальнейшем спровоцировал у меня панические атаки. Потом случились февральские события, и я начал принимать антидепрессанты.

Из вредных привычек, с которыми не выходит справиться, могу выделить курение. Им балуюсь уже 10 лет.