Куценко пожаловался, что Эрнст не зовет его в проекты

Артиста Гошу Куценко спросили об участии в сериале с живыми актерами и цифровыми копиями советских мастеров, который анонсировал Эрнст.

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Актер ответил, что даже не попытается попасть в проект, поскольку за его создание отвечает глава Первого канала Константин Эрнст.

Куценко пояснил, что Эрнст не приглашает его уже 15 лет в любые проекты. Об этом пишет издание "Вокруг ТВ".