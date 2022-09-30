Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Гоша Куценко пожаловался, что Константин Эрнст уже 15 лет не зовет его в проекты

Газета.Ruиещё 1

Артиста Гошу Куценко спросили об участии в сериале с живыми актерами и цифровыми копиями советских мастеров, который анонсировал Эрнст.

Куценко пожаловался, что Эрнст не зовет его в проекты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер ответил, что даже не попытается попасть в проект, поскольку за его создание отвечает глава Первого канала Константин Эрнст.

Куценко пояснил, что Эрнст не приглашает его уже 15 лет в любые проекты. Об этом пишет издание "Вокруг ТВ".

Тем не менее проект артист оценил как "шикарный". Он также выразил желание встретиться с виртуальными версиями Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского и других.

Актеры,Константин Эрнст,Иннокентий Смоктуновский,Евгений Леонов,Гоша Куценко,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители