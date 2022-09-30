Куценко пожаловался, что Эрнст не зовет его в проекты

Артиста Гошу Куценко спросили об участии в сериале с живыми актерами и цифровыми копиями советских мастеров, который анонсировал Эрнст.
Актер ответил, что даже не попытается попасть в проект, поскольку за его создание отвечает глава Первого канала Константин Эрнст.
Куценко пояснил, что Эрнст не приглашает его уже 15 лет в любые проекты. Об этом пишет издание "Вокруг ТВ".
Тем не менее проект артист оценил как "шикарный". Он также выразил желание встретиться с виртуальными версиями Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского и других.