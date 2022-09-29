Шпица прокомментировала появление в рейтинге самых некрасивых актрис

"Видела себя в списке самых некрасивых актрис… Любая внешность ограничивает. Я кучу ролей не могу сыграть из-за того, что молодо выгляжу. Нет, я не хочу стареть, начать хуже выглядеть. Значит, это мой крест. Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят",