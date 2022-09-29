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2 часа назад

Катерина Шпица прокомментировала свое появление в рейтинге самых некрасивых актрис РФ

Мария Иглина

36-летняя артистка Катерина Шпица обнаружила свое имя в рейтинге самых некрасивых актрис России, и рассказала об этом в интервью "Аргументам недели".

Шпица прокомментировала появление в рейтинге самых некрасивых актрис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Видела себя в списке самых некрасивых актрис… Любая внешность ограничивает. Я кучу ролей не могу сыграть из-за того, что молодо выгляжу. Нет, я не хочу стареть, начать хуже выглядеть. Значит, это мой крест. Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят",

— поделилась актриса.

Несмотря на рейтинг, многие поклонники Шпицы восхищаются ее внешностью. Артистка также отметила, что не делает инъекции красоты:

"Я не делала даже самую безобидную мезотерапию. Если вы сделаете инъекцию один раз, ее придется делать снова и снова, потому что организм разучается саморегулироваться, а кожа подсаживается на поддержку извне. Что касается пластической хирургии, то, конечно, это благо цивилизации, если ей пользоваться разумно".

Ранее Том Хэнкс назвал число стоящих фильмов в своей карьере.

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