Шпица прокомментировала появление в рейтинге самых некрасивых актрис

36-летняя артистка Катерина Шпица обнаружила свое имя в рейтинге самых некрасивых актрис России, и рассказала об этом в интервью "Аргументам недели".
"Видела себя в списке самых некрасивых актрис… Любая внешность ограничивает. Я кучу ролей не могу сыграть из-за того, что молодо выгляжу. Нет, я не хочу стареть, начать хуже выглядеть. Значит, это мой крест. Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят",
— поделилась актриса.
Несмотря на рейтинг, многие поклонники Шпицы восхищаются ее внешностью. Артистка также отметила, что не делает инъекции красоты:
"Я не делала даже самую безобидную мезотерапию. Если вы сделаете инъекцию один раз, ее придется делать снова и снова, потому что организм разучается саморегулироваться, а кожа подсаживается на поддержку извне. Что касается пластической хирургии, то, конечно, это благо цивилизации, если ей пользоваться разумно".