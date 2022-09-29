Актер из "Универа" рассказал об отношениях с Хилькевич

Актер Александр Мартынов, исполнивший роль Валентина Будейко в сериале "Универ", рассказал об отношениях с коллегой по съемочной площадке Анной Хилькевич. Об этом сообщает "Газета.Ru".
По словам Мартынова, во время съемок он подружился с Хилькевич. Сейчас они продолжают общаться, и периодически актер приезжает к коллеге в гости.
"У нас у обоих замечательные семьи. Пока мы не ездили с детьми друг к другу в гости. Только я несколько раз приезжал к ней. Аня правда до меня так и не добралась, надеюсь, приедет", – сказал Александр Мартынов.
Актер высказался о карьере Хилькевич. По его мнению, актриса - успешная бизнесвумен и блогер, ее главная цель - не съемки в кино, поэтому она готова всегда сниматься в "Универе". Сам же Александр Мартынов ждет других проектов:
"Я хочу развиваться дальше в актерстве. Да, я снялся в продолжении. Поступит еще одно предложение про «Универ», приму и его. Это работа, и я делаю ее добросовестно, профессионально", – заявил актер.