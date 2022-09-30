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1 час назад

Звезда "Универа" Александр Мартынов признался, почему поменял фамилию

Мира Маркина

Российский актер Александр Мартынов в большом интервью для “Газеты.Ru” рассказал о причинах смены фамилии и том, как это отразилось на его актерской карьере после “Универа”.

Звезда "Универа" признался, почему поменял фамилию
Фото: Кадр из сериала "Универ"Кадр из сериала "Универ"

По словам артиста, смена фамилии связана с желанием восстановить связь с родом и корнями. Мартыновы были среди родственников Александра и по материнской, и по отцовской линии. Дедушка артиста первым сменил фамилию.

“Собственно дед и решил в 1930-х годах, приехав за паспортом в Новгород, назваться Стекольниковым. Эту фамилию он взял из-за профессии уже своего отца — тот работал стекольщиком”, – объяснил актер.

Александр признался, что “привыкал” к фамилии постепенно. Сперва он взял псевдоним в социальных сетях, а в прошлом году решился на замену документов. Актер намерен вложить средства в поиск кровных родственников и восстановление семейного древа.

Смена фамилии неожиданно отразилась на карьере Александра Мартынова. По словам звезды, после сериала “Универ” ему не поступали предложения от кастинг-директоров. Мартынов считает: это связано с неприязнью по отношению к актерам, которые долго играют одну роль.

“С новой фамилией в моей жизни почему-то стало больше приглашений, интервью. Сейчас делаю все возможное, чтобы меня заметили”, – заявил артист.

Ранее “Рамблер” рассказывал, какие отношения связывают Анну Хилькевич и Александра Мартынова.

Актеры,Александр Мартынов,Анна Хилькевич,
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