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2 часа назад

Актер Клуни заявил, что Джулия Робертс "была невыносима" на съемках фильма "Билет в рай"

Газета.Ru

Актер Джордж Клуни признался, что ему приходилось развлекать свою коллегу по фильму "Билет в рай" Джулию Робертс на острове после съемок проекта, пишет Daily Mail.

Клуни заявил, что Робертс "была невыносима" на съемках "Билета в рай"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В какой-то момент я устал оттого, что нам приходилось развлекать ее, возить по окрестностям, приносить ей еду, потому что она одна, а нас четверо. Она была просто невыносима!" - посмеялся Клуни.

Он уточнил, что ему понравилось сниматься с Робертс. Клуни назвал актрису "хорошим другом" и добавил, что им было весело на съемках.

По его словам, после завершения работы над проектом он, его жена и дети, а также Робертс остались на острове. Актеру приходилось развлекать подругу, так как она отдыхала без друзей и знакомых.

Актеры,Джулия Робертс,Джордж Клуни,
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