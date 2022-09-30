Клуни заявил, что Робертс "была невыносима" на съемках "Билета в рай"

Актер Джордж Клуни признался, что ему приходилось развлекать свою коллегу по фильму "Билет в рай" Джулию Робертс на острове после съемок проекта, пишет Daily Mail.

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"В какой-то момент я устал оттого, что нам приходилось развлекать ее, возить по окрестностям, приносить ей еду, потому что она одна, а нас четверо. Она была просто невыносима!" - посмеялся Клуни.

Он уточнил, что ему понравилось сниматься с Робертс. Клуни назвал актрису "хорошим другом" и добавил, что им было весело на съемках.