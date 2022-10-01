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1 час назад

Актриса Диана Крюгер отказалась стрелять в новом фильме после трагедии в «Ржавчине»

Inc-News

Несчастный случай на съемках картины осенью прошлого года повлиял на многих артистов.

Крюгер отказалась стрелять в новом фильме после трагедии в «Ржавчине»
Фото: Inc-NewsInc-News

Американская актриса Диана Крюгер, известная по фильмам «Троя» и «Одержимость», рассказала о том, как повлияла на нее трагедия на съемках картины «Ржавчина».

Напомним, осенью прошлого года актер Алек Болдуин выстрелил во время очередной сцены из реквизитного оружия, которое почему-то было заряжено боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс.

По словам Крюгер, после этого она не раз обсуждала ту трагедию со своими коллегами, и многие из них невольно примеривали тот случай на себя. Ведь на месте Болдуина или Хатчинс мог быть любой из них.

Актриса призналась, что была настолько потрясена той историей, что однажды во время съемок нового фильма отказалась брать в руки пистолет.

«Мне сказали, что это старинное оружие, которое уже давно не стреляет. Но я подумала, что эти пистолеты могут быть такими разными. И не стала этого делать»,

- призналась Крюгер.

Актеры,Троя,Одержимость,Галина Хатчинс,Диана Крюгер,Алек Болдуин,
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