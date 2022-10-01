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1 час назад

Кристиан Бэйл рассказал о мечте сняться в "Звездных войнах"

Мира Маркина

Голливудский актер Кристиан Бэйл признался, что мечтает сняться в "Звездных войнах". Об этом актер рассказал в беседе с The Hollywood Reporter.

Кристиан Бэйл раскрыл франшизу, в которой мечтает сняться
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам артиста, он большой кумир фантастической саги Джорджа Лукаса. Бэйл надеется, что однажды ему удастся сыграть в одной из частей франшизы. Актер уточнил, что согласен даже на роль второго плана:

"Настоящие фанаты "Звездных войн" знают о знаменитой сцене из первого фильма, в которой один из штурмовиков ударяется головой о край двери. Это культовый момент, который Лукас намеренно оставил в фильме. Вот я всегда хотел сыграть этого парня".

Кроме того, артист рассказал, что у него дома хранится коллекция фигурок из "Звездных войн". Бэйл выразил надежду, что его знакомство с продюсером Кэтрин Кэннеди, которая теперь стоит во главе франшизы, поспособствует его участию в проекте.

Ранее "Рамблер" рассказывал о сценах из фильмов, о которых актеры мечтают забыть.

Актеры,Кристиан Бэйл,Джордж Лукас,
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