Режиссер Лурман рассказал, как уговорил Хэнкса сняться в "Элвисе"

Режиссер Баз Лурман признался, что ему потребовалось всего 15 минут, чтобы уговорить актера Тома Хэнкса сняться в фильме «Элвис» о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Об этом постановщик сообщил в ходе конференции Королевского телевизионного общества в Лондоне, его слова приводит издание Deadline.
«Мы с [Хэнксом] встречались, когда у меня еще даже не было написанного сценария, и он сказал: «Если ты хочешь, [чтобы я снялся в фильме], то я весь твой». Он согласился за 15 минут», — поделился Лурман.
Кинематографист также отметил, что Хэнкс принял участие в ленте в том числе потому, что хотел сыграть не типичного для себя персонажа. В «Элвисе» он изобразил жестокого импресарио Тома Паркера, который был менеджером Пресли с середины 1950-х до самой смерти музыканта в 1977 году.
«Как и все деспоты, Том Паркер был эмпатичным. Он действительно любил Элвиса — и в то же время эксплуатировал его до посинения, так что Том Хэнкс сломя голову помчался за этой ролью, он ухватился за шанс сыграть отвратительного персонажа», — отметил режиссер.
Ранее Баз Лурман допустил превращение его байопика «Элвис» в театральный мюзикл. Также в настоящее время идет работа над расширенной четырехчасовой версией ленты, которую планируется выпустить на стриминге HBO Max.