Как жил погибший актер Сергей  Пускепалис

Смертельное ДТП на трассе М-8 унесло жизнь известного российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Вместе с водителем он направлялся из Ярославля в Москву, чтобы передать военным Донбасса микроавтобус. "Рамблер" рассказывает, как жил популярный артист.

Сергей Пускепалис родился в Курске, откуда его семья переехала в Саратов. Там он окончил школу и поступил в театральное училище, где познакомился со своей первой женой Эльвирой Данилиной. Влюбленные быстро поженились, но также быстро развелись. Сергей Пускепалис никогда не говорил о причинах развода, в отличие от бывшей жены. Эльвира Данилина объяснила разрыв тем, что оба были слишком молоды, не хватило мудрости.

Видео дня

После выпуска отслужил в армии и пришел в Саратовский театр юного зрителя, в котором играл примерно десять лет.

Со своей второй женой — Еленой Петровой — Сергей Пускепалис встретился в Железноводске. Когда-то они занимались в одной и той же театральной студии, но Елена не стала поступать в творческий вуз, а выбрала профессию гидрогеолога. Спустя несколько они пришли на встречу выпускников той самой студии, и Сергей начал за Еленой ухаживать. В 1991 году они поженились, а в 1993 году в из семье родился сын, которого назвали Глебом.

В 2001 году он окончил режиссерское отделение Российской академии театрального искусства. Получив диплом режиссера, Сергей Пускепалис начал много ставить, его приглашали и московские театры, и театры других регионов.

А вот в кино Сергей Пускепалис попал благодаря своему сыну. Глеб снимался в драме "Коктебель" у режиссера Алексея Попогребского. Он познакомились и в следующие свои фильмы режиссер приглашал Сергея Пускепалиса. Кстати, Глеб выбрал профессию еще в детстве, и сейчас становится интересным и востребованным актером.