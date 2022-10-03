Александр Петров берет паузу в работе

Уже несколько лет подряд актер Александр Петров не сходит с экранов. Однажды актер уже говорил, что хочет взять перерыв в работе, так как устал и ему необходимо отдохнуть. Да и, признаться, зрители тоже устали от артиста, который играет всех подряд. И вот настало то время, когда Петров уходит в длительный отпуск.

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В недавнем интервью программе “Кино в деталях” с Федором Бондарчуком, Александр Петров рассказал, что берет перерыв в карьере. Молодой человек хочет понять, в каком направлении будет двигаться дальше. “Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта”, – отметил актер. “Хочется войти в четвертый десяток более осознанно”, – добавил Александр.

Петрова активно приглашают в новые кинопроекты, однако молодой человек уже устал отказывать режиссерам, поэтому решил объявить о тайм-ауте в карьере. Безусловно, фанаты артиста сильно расстроились, узнав об этой новости, но все уверены, что в скором времени, молодой человек вновь вернется на экраны и сыграет еще множество главных ролей. А также, возможно, Александр удивит зрителей и предстанет в новом, совершенно несвойственном ему, амплуа.