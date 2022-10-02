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2 часа назад

«Устал быть алкоголиком и неудачником»: Николай Добрынин заявил об уходе из «Сватов»

Катерина Саломе

Актер Николай Добрынин – один из ключевых героев культового сериала «Сваты». На протяжении шести сезонов он играл соседа и друга Ивана Будько – Дмитрия Буханкина. Но недавно стало известно о том, что артист решил покинуть проект, сообщает BLITZ+.

Николай Добрынин: «Устал быть алкоголиком и неудачником»
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Как оказалось, причиной такого внезапного на первый взгляд решения послужил образ Добрынина. Его героя постоянно выставляли разгильдяем и любителем выпить. Но маргинальный образ надоел Николаю.

«Устал быть вечно побитой собакой, алкоголиком и неудачником», — признавался Добрынин.

Ранее мы писали о том, что Людмила Артемьева раскрыла правду об уходе из «Сватов».

Актеры,Людмила Артемьева,Николай Добрынин,
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