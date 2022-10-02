Николай Добрынин: «Устал быть алкоголиком и неудачником»

Актер Николай Добрынин – один из ключевых героев культового сериала «Сваты». На протяжении шести сезонов он играл соседа и друга Ивана Будько – Дмитрия Буханкина. Но недавно стало известно о том, что артист решил покинуть проект, сообщает BLITZ+.
Как оказалось, причиной такого внезапного на первый взгляд решения послужил образ Добрынина. Его героя постоянно выставляли разгильдяем и любителем выпить. Но маргинальный образ надоел Николаю.
«Устал быть вечно побитой собакой, алкоголиком и неудачником», — признавался Добрынин.
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