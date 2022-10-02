Актеры Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп снимутся в ремейке «Носферату»

Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп снимутся в новом фильме-ремейке классического фильма ужасов «Носферату» американского режиссера Роберта Эггерса. Об этом сообщает Deadline.

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Отмечается, что Скарсгард получит главную роль, а Лили-Роуз Депп на данный момент ведет переговоры о съемках. Сейчас фильм снимается на студии Focus Features. Режиссером и сценаристом выступил Роберт Эггерс.

Сюжет фильма основан на готической истории одержимой любви трансильванского вампира к женщине. Действие картины разворачивается в Германии в XIX веке. Главный герой преследует девушку и приводит ее в ужас.

Фильм «Носферату: Симфония ужаса» должен был выйти еще в 2019 году, но с другими актерами – Аней Тейлор-Джой и Гарри Стайлсом. Однако съемки приостановились из-за распределения бюджета и утверждения актеров на роли. Эггер поставил работу над фильмом на паузу и перешел к своей киноленте о викингах под названием «Северянин». Фильм вышел в апреле этого года.