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2 часа назад

Актеры Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп снимутся в ремейке «Носферату»

Мир24

Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп снимутся в новом фильме-ремейке классического фильма ужасов «Носферату» американского режиссера Роберта Эггерса. Об этом сообщает Deadline.

Актеры Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп снимутся в ремейке «Носферату»
Фото: Мир24Мир24

Отмечается, что Скарсгард получит главную роль, а Лили-Роуз Депп на данный момент ведет переговоры о съемках. Сейчас фильм снимается на студии Focus Features. Режиссером и сценаристом выступил Роберт Эггерс.

Сюжет фильма основан на готической истории одержимой любви трансильванского вампира к женщине. Действие картины разворачивается в Германии в XIX веке. Главный герой преследует девушку и приводит ее в ужас.

Фильм «Носферату: Симфония ужаса» должен был выйти еще в 2019 году, но с другими актерами – Аней Тейлор-Джой и Гарри Стайлсом. Однако съемки приостановились из-за распределения бюджета и утверждения актеров на роли. Эггер поставил работу над фильмом на паузу и перешел к своей киноленте о викингах под названием «Северянин». Фильм вышел в апреле этого года.

Ранее стало известно, что режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холланд поженились спустя семь лет отношений.

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