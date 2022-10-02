Звезда "Твин Пикса" признался, что не понимает фильмы Линча

"Я не притворяюсь, что особо понимаю, что делает Дэвид. Но я осознаю, что выступаю его проводником через эти миры, а это вызов — да и к тому же мне это по нраву. Я уверен, что понимаю, что от меня требуется [во время работы] с Дэвидом. И, думаю, иногда, причем, по-моему, это часто происходит в Голливуде, есть шаблон, который к тебе приклеивается, когда тебя ассоциируют с чем-то конкретным, и его можно либо усиливать, либо попытаться изменить. Его хочется расплавить и начать [все] заново. Но я все продолжал к нему возвращаться", — поделился актер, снимавшийся у Линча в сериале "Твин Пикс", а также в фильмах "Дюна" и "Синий бархат".