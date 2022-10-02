Звезда "Твин Пикса" признался, что не понимает фильмы Линча

Актер Кайл Маклахлен признался, что не очень хорошо понимает творчество режиссера Дэвида Линча. Об этом он рассказал в беседе с изданием The A.V. Club.
"Я не притворяюсь, что особо понимаю, что делает Дэвид. Но я осознаю, что выступаю его проводником через эти миры, а это вызов — да и к тому же мне это по нраву. Я уверен, что понимаю, что от меня требуется [во время работы] с Дэвидом. И, думаю, иногда, причем, по-моему, это часто происходит в Голливуде, есть шаблон, который к тебе приклеивается, когда тебя ассоциируют с чем-то конкретным, и его можно либо усиливать, либо попытаться изменить. Его хочется расплавить и начать [все] заново. Но я все продолжал к нему возвращаться", — поделился актер, снимавшийся у Линча в сериале "Твин Пикс", а также в фильмах "Дюна" и "Синий бархат".
По словам Маклахлена, природа картин режиссера предполагает, что фанатам на самом деле не нужны ответы на все вопросы, а вместо этого им стоит сосредоточиться на восприятии работ Линча такими, какие они есть.
"Остаются большие куски информации, которую я не понимаю, но, если честно, мне и не надо понимать. На самом деле его фильмы экспериментальные, и они задают много вопросов, однако ответов дается не так уж много", — отметил Маклахлен.
В то же время актер выразил уверенность в том, что за происходящим в фильмах Линча безумием скрывается определенный метод.
"Думаю, он в точности знает, что он делает и что хочет создавать, но я не уверен, что понимаю, почему. Полагаю, в его фильмах есть вещи, которые помещены туда для того, чтобы ввести вас в определенное состояние, и он вроде как говорит: "Перестань думать и просто существуй в этом времени, сейчас". Так что я в общем-то передаю все управление ему. Я знаю, что у него есть дорожная карта", — заключил актер.