Звезда «Джентльменов удачи» очень боялся смерти

Актер Савелий Крамаров, известный широкой публике по роли бандита из «Джентльменов удачи», очень сильно боялся смерти. Мать артиста скончалась в молодом возрасте от онкологического заболевания, и он всю жизнь боялся заболеть. Актер тщательно заботился о своем здоровье.
«Он панически, ужасно боялся смерти. Он пришел ко мне в гости, я накрыл обычный стол. Он приходит ко мне с маленькими коробочками, кувшинчиками, с проросшей пшеницей. Я говорю мол, Сава, зачем тебе это надо? Жизнь так коротка. Как можно отказаться от удовольствия жизни? А он отвечал: "А я собираюсь жить 120 лет, а может и больше. Я не хочу умирать"», — рассказал друг актера Леонид Находкин в эфире «Центрального Телевидения».
Однако планам Крамарова не суждено было сбыться, умер в 61 год от инсульта. Незадолго до смерти у Крамарова нашли онкологию.