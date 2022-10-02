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3 часа назад

Звезда «Джентльменов удачи» Савелий Крамаров очень боялся смерти

Слово и Дело

Актер Савелий Крамаров, известный широкой публике по роли бандита из «Джентльменов удачи», очень сильно боялся смерти. Мать артиста скончалась в молодом возрасте от онкологического заболевания, и он всю жизнь боялся заболеть. Актер тщательно заботился о своем здоровье.

Звезда «Джентльменов удачи» очень боялся смерти
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Он панически, ужасно боялся смерти. Он пришел ко мне в гости, я накрыл обычный стол. Он приходит ко мне с маленькими коробочками, кувшинчиками, с проросшей пшеницей. Я говорю мол, Сава, зачем тебе это надо? Жизнь так коротка. Как можно отказаться от удовольствия жизни? А он отвечал: "А я собираюсь жить 120 лет, а может и больше. Я не хочу умирать"», — рассказал друг актера Леонид Находкин в эфире «Центрального Телевидения».

Однако планам Крамарова не суждено было сбыться, умер в 61 год от инсульта. Незадолго до смерти у Крамарова нашли онкологию.

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