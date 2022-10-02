Звезда «Джентльменов удачи» очень боялся смерти

«Он панически, ужасно боялся смерти. Он пришел ко мне в гости, я накрыл обычный стол. Он приходит ко мне с маленькими коробочками, кувшинчиками, с проросшей пшеницей. Я говорю мол, Сава, зачем тебе это надо? Жизнь так коротка. Как можно отказаться от удовольствия жизни? А он отвечал: "А я собираюсь жить 120 лет, а может и больше. Я не хочу умирать"», — рассказал друг актера Леонид Находкин в эфире «Центрального Телевидения».