Шон Пенн сыграет вымышленную версию себя в сериале о войне

Двукратный обладатель "Оскара" Шон Пенн сыграет выдуманную версию самого себя в сатирическом австралийском сериале "C* A* U* G *H*T" ("Пойманный"). Как сообщает Deadline, производство шоу для стриминга Stan началось на Fox Studios в Сиднее.

Шестисерийный проект расскажет о четырех австралийских солдатах, отправленных с секретной миссией в страну, где идет война. Их ошибочно принимают за американцев и забирают в плен. Видео с заложниками попадает в соцсети и становится вирусным. Когда солдаты достигают статуса знаменитостей, они понимают, что плен — это лучшее, что могло с ними случиться.