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2 часа назад

Шон Пенн сыграет вымышленную версию себя в сериале о войне

Газета.Ru

Двукратный обладатель "Оскара" Шон Пенн сыграет выдуманную версию самого себя в сатирическом австралийском сериале "C* A* U* G *H*T" ("Пойманный"). Как сообщает Deadline, производство шоу для стриминга Stan началось на Fox Studios в Сиднее.

Шон Пенн сыграет вымышленную версию себя в сериале о войне
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Шестисерийный проект расскажет о четырех австралийских солдатах, отправленных с секретной миссией в страну, где идет война. Их ошибочно принимают за американцев и забирают в плен. Видео с заложниками попадает в соцсети и становится вирусным. Когда солдаты достигают статуса знаменитостей, они понимают, что плен — это лучшее, что могло с ними случиться.

Сериал написан, снят и спродюсирован австралийским актером и режиссером Киком Гарри ("Грань будущего"), который сыграет в сериале главную роль. Пенн также стал исполнительным продюсером шоу.

Актеры,Оскар,Грань будущего,Шон Пенн,
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