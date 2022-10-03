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37 минут назад

Deadline: Умерла автор скандальной речи на “Оскаре” 1973 года Сачин Литтлфезер

Мира Маркина

Портал Deadline опубликовал новость о смерти актрисы Сачин Литтлфезер. Звезды не стало на 76-м году жизни. Причина ее смерти неизвестна.

Умерла автор скандальной речи на “Оскаре” 1973 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Имя Сачин облетело весь мир, когда эта актриса во время церемонии вручения “Оскара” в 1973 году выступила от лица коренных американцев (к коим сама относилась). Она поднялась на сцену, чтобы забрать статуэтку для Марлона Брандо за роль Дона Корлеоне. Однако Сачин публично отказалась от награды – по просьбе самого Брандо.

Далее актриса вестернов произнесла речь, в которой обвинила Голливуд в предвзятом отношении к коренному населению США. Поскольку церемония впервые транслировалась на весь мир, слова Сачин разлетелись по всем уголкам мира.

Многие наверняка отметили и то, как выглядела Сачин Литтлфезер: вместо вечернего платья она надела оленью шкуру – так посоветовал ей Марлон Брандо.

За столь провокативное выступление актрису внесли в “черный список” Голливуда. И только в конце лета 2022 года Американская киноакадемия принесла официальные извинения.

Ранее “Рамблер” писал, за какую оскароносную роль до сих пор стыдно Тому Хэнксу.

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