Бэйл мечтает испортить сцену в «Звездных войнах»

Кристиан Бэйл признался, что мечтает сыграть в одной из серий «Звездных войн». Но знаменитый актер не претендует на какую-то из главных ролей. Бэйл заявил, что ему достаточно было бы воплотить на экране какого-то не очень значительного персонажа, но которого точно запомнят все.

Фото: Кадр из фильма "Ford против Ferrari" Кадр из фильма "Ford против Ferrari"

В качестве примера актер привел исполнителя роли одного из штурмовиков, который в кадре случайно ударился головой о дверной косяк, заходя в комнату. Этот эпизод отлично помнят все зрители и знают, благодаря всевозможным мемам, даже те, кто «Звездные войны» и вовсе не смотрел.