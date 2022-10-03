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2 часа назад

Кристиан Бэйл заявил, что мечтает сыграть неуклюжего штурмовика в «Звездных войнах»

Мария Кимакович

Кристиан Бэйл признался, что мечтает сыграть в одной из серий «Звездных войн». Но знаменитый актер не претендует на какую-то из главных ролей. Бэйл заявил, что ему достаточно было бы воплотить на экране какого-то не очень значительного персонажа, но которого точно запомнят все.

Бэйл мечтает испортить сцену в «Звездных войнах»
Фото: Кадр из фильма "Ford против Ferrari"Кадр из фильма "Ford против Ferrari"

В качестве примера актер привел исполнителя роли одного из штурмовиков, который в кадре случайно ударился головой о дверной косяк, заходя в комнату. Этот эпизод отлично помнят все зрители и знают, благодаря всевозможным мемам, даже те, кто «Звездные войны» и вовсе не смотрел.

Бейл признается, что хотел бы быть на месте этого неуклюжего актера.

Ранее Александр Петров заявил об уходе из киноиндустрии.

Кристиан Бэйл,Александр Петров,
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