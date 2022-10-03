Сергей Лавыгин рассказал о съемках в сериале "Нина"

Интервью с актером Сергеем Лавыгиным — о «Нине», рождении дочери и «Спартаке».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

3 октября на телеканале ТНТ выходит сериал Жоры Крыжовникова «Нина» — история женщины, которая вынужденно начинает новую жизнь. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Сергей Лавыгин рассказал о съемках, полученном по ходу создания «Кухни» поварском опыте и рождении второго ребенка.

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- Расскажите вкратце о сериале "Нина". Чем он вас зацепил?

- Это сериал о прощании с иллюзиями, о пути к себе, если хотите. Зацепил возможностью принять участие в прекрасном комедийно-драматическом эквилибре в прекрасной компании.

- В проекте вы сыграли роль одного из мужей главной героини - горе-бизнесмена, который все время ищет материальную поддержку своих безумных идей. Как вы понимаете своего героя?

- Алекс - отчаянный авантюрист и большой ребенок, мечтающий сорвать увесистый куш. И его вполне устраивает жить с такой мечтой и витать в облаках. Взрослеть он, похоже, не собирается. Это, собственно, и есть комедийный двигатель персонажа.

- Некоторые зрители считают, что Алекс "до болезненного напоминает Сеню из "Кухни", одного из самых знаменитых персонажей в вашей карьере. Согласны ли вы с этим?

- Да, они чем-то похожи. И Сеня, и Алекс - большие дети, авантюристы и весельчаки. Персонажи схожего комедийного заряда.

- Как относитесь к тому, что массовый зритель до сих пор вспоминает именно вашу роль в "Кухне", несмотря на съемки в других проектах?

- Абсолютно нормально. Хорошо, когда есть что вспомнить.

- Как вам работалось с другими звездами сериала - в частности, Сергеем Буруновым и Викторией Исаковой?

- С Сережей мы уже не раз работали вместе, с Викой - впервые. У нас сложилась прекрасная компания, мы даже в обед проводили заседания клуба "Белый попугай" с шутками и прибаутками.

- В сериале, помимо опытных актеров, также сыграли ваши юные коллеги, например, Валентина Ляпина. Замечаете ли разницу в работе актерских поколений? Делитесь ли с молодыми секретами?

- Разница в профессиональном опыте между поколениями, конечно, есть, но это нормально. Про секреты не спрашивали. Но у молодежи была прекрасная возможность подсмотреть эти секреты у старших товарищей прямо на съемочной площадке, в кадре.

- Приходилось ли вам искать себя заново в жизни?

- Конечно, приходилось. Если коротко, то искать себя заново не страшно - и даже бывает интересно.

- Ваш коллега и близкий друг Михаил Тарабукин говорил в интервью, что вы "достойно расстались с бывшей женой Анной, сохранили прекрасные человеческие и профессиональные отношения". Как вам это удалось?

- Мне нравится эта формулировка, ей и ограничимся.

- Вы ранее признавались, что очень долго ждали свою первую роль. Какой бы совет дали молодым артистам, только-только окончившим обучение?

- Мне кажется, они не нуждаются в советах. Новое поколение - довольно уверенное в себе, да и возможностей заниматься профессией сейчас много. Нужно просто "оттачивать туше".

- В фильме "Лед 2" вы сыграли тренера хоккейной команды. Занимаетесь ли этим видом спорта в реальной жизни? И что труднее всего вам давалось во время съемок фильма?

- Я играл в хоккей в детстве. Сейчас не играю. Но люблю ходить на матчи с сыном. На съемках сложнее всего было носить наклеенную бороду. Полтора-два часа ее наклеивали. В обед снимать нельзя, а то потом снова нужно будет клеить. Поэтому обедал в бороде, протирая ее салфеточкой. А к вечеру лицо начинало жутко чесаться.

- Вы являетесь болельщиком футбольного "Спартака". Какие надежды на этот сезон?

- Те же, что и на каждый сезон. Надежды на чемпионство.

- В 2023 году на экраны выйдет фильм с вашим участием "Чебурашка". Это довольно смелый шаг - переснимать настолько культовые вещи. Вам это кажется хорошей идеей? Пойдете ли в кино с сыном?

- Обязательно пойдем. Прекрасная идея, трогательный сценарий, великолепная команда. Надеюсь, получится по-настоящему семейное кино. Доброе и светлое.

- В июле этого года у вас родилась дочка Марта. Для вас это второй ребенок - учитывая уже полученный опыт, вам как отцу в этот раз чуть полегче?

- Заметно легче. Меньше страхов. Да и кое-какие навыки остались - например, как менять памперсы.

- Профессия актера обрекает человека на вечную занятость и частые отъезды. Мария Луговая, ваша супруга, тоже актриса. Как вам удается уделять время семье?

- Вечную занятость и частые отъезды не выдают в театральном институте вместе с дипломом. Этого всего еще нужно добиться. А уже потом научиться распределять время так, чтобы его хватало на все.

- Вы признавались, что на съемках "Кухни" научились многим фишкам профессиональных поваров. В вашей семье кто занимается готовкой? Часто ли вы готовите сами?