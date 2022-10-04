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2 часа назад

Умерла актриса "Ангелов Чарли" Джоан Хотчкис

Газета.Ru

Актриса и писательница Джоан Хотчкис ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Deadline.

Умерла актриса "Ангелов Чарли" Джоан Хотчкис
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной смерти артистки стала сердечная недостаточность.

Хотчкис снималась в мыльной опере «Тайная буря» и в фильме «Трамвай «Желание», прежде чем дебютировать на Бродвее. Она исполнила главную роль вместе с Уильямом Уиндомом в «Добро пожаловать в мой мир», а также сыграла доктора Нэнси Каннингем в «Странной парочке».

На протяжении 1970-х годов актриса играла во многих шоу, включая «Ангелы Чарли», «Новое шоу Дика Ван Дайка», «ФБР» и «Истории привидений».

Ранее сообщалось, что знаменитый фотограф Guardian и Observer Имонн Маккейб скончался в возрасте 74 лет. 29 экземпляров его работ находятся в коллекции Национальной портретной галереи Великобритании.

Актеры,Ангелы Чарли,ФБР,
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