Умерла актриса "Ангелов Чарли" Джоан Хотчкис

Актриса и писательница Джоан Хотчкис ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Deadline.

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Причиной смерти артистки стала сердечная недостаточность.

Хотчкис снималась в мыльной опере «Тайная буря» и в фильме «Трамвай «Желание», прежде чем дебютировать на Бродвее. Она исполнила главную роль вместе с Уильямом Уиндомом в «Добро пожаловать в мой мир», а также сыграла доктора Нэнси Каннингем в «Странной парочке».

На протяжении 1970-х годов актриса играла во многих шоу, включая «Ангелы Чарли», «Новое шоу Дика Ван Дайка», «ФБР» и «Истории привидений».