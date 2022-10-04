7 звезд, которые отказались от супергеройских ролей

Казалось бы, пожить хоть день в супергеройском костюме — мечта любого обычного человека, а уж вписать свое имя в историю Marvel и DC — настоящая голубая греза каждого актера. Однако так считают далеко не все. Звезды из нашей подборки решили, что спасать мир — задача не для них, и отказались от супергеройских ролей.

Фото: Super.ru Super.ru

Леонардо ДиКаприо — Человек-паук

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В киношных кругах поговаривают, что главного героя в фильме «Человек-паук» 2002 года режиссера Сэма Рэйми должен был сыграть Леонардо ДиКаприо. Тогда он был на пике популярности благодаря «Титанику». С актером вели переговоры, но облачить его в красное обтягивающее трико так и не вышло. В Голливуде обсуждают две версии отказа Лео: загруженный график и дружба с Тоби Магуайром. По данным некоторых СМИ, закадычные лучшие друзья Тоби и Лео как-то пообещали друг другу, что работа не станет причиной их ссор. Поэтому на переговорах с режиссером ДиКаприо якобы посоветовал на роль героического членистоногого своего друга.

Хоакин Феникс — Доктор Стрэндж

Бенедикт Камбербэтч настолько органичен в роли Доктора Стрэнджа, что вообразить кого-то другого в этом красном плаще уже сложно. А ведь его обладателем мог стать Хоакин Феникс, но, как писали в Entertainment Weekly, от роли звездный скромняга отказался. По информации издания, переговоры шли около трех месяцев, а студия Marvel была готова пойти на все условия Феникса. Сам актер в интервью отмечал, что все стороны в итоге остались довольны его отказом и он ни о чем не жалеет. Примечательно, что весной этого года в прессе появились новости о том, что Феникс активно обсуждает роль злодея в третьей части «Доктора Стрэнджа». То ли еще будет (когда-то его и Халком сделать хотели)!

Рассел Кроу — Росомаха

Своими убийственно острыми ноготочками Хью Джекман обязан Кроу. Да, кандидатуру последнего когда-то всерьез рассматривали на роль мутанта. В интервью Australian TV актер рассказывал, что в ту пору довольно хорошо общался с режиссером Брайаном Сингером, который и предложил ему подписаться на авантюру под названием «Люди Икс». По Сети гуляет одна из версий его отказа: в фильме «Гладиатор» его герой должен был приручить волка и облачиться в волчьи доспехи. Тогда в интервью Рассел заявил, что не хочет, чтобы его связывали только с этим животным и когда-нибудь в будущем прозвали Мистером Волком (который в цирке, как известно, не выступает). К слову, почти все сцены с четвероногим из финальной версии были вырезаны. Упс!

Уилл Смит — Супермен

Уиллу Смиту была уготована роль главного супергероя в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена», но он наотрез отказался от этой затеи. Актер решил, что его внешность не особо вяжется с классическим образом Супермена. «Я понял, что ни за что не буду играть эту роль, потому что я уже сыграл Джима Уэста в фильме «Дикий, дикий Запад» и этого было достаточно. В Голливуде нельзя связываться с героями белых людей. Иначе работы в этом городе тебе потом не видать», — приводит слова Смита MTV. Вскоре Смит сыграл героя со сверхспособностями в фильме «Хэнхок», а потом и вовсе убийцу Дэдшота в «Отряде самоубийц».

Эмили Блант — Черная вдова

Роль наемной убийцы должна была достаться Эмили Блант, а не Скарлетт Йоханссон, но звезда «Тихого места» была вынуждена отказаться. В подкасте The Howard Stern Show она объяснила, что лишилась заветной роли из-за контракта со студией 20th Century Fox. Эмили дали сыграть в фильме «Дьявол носит Prada», который стал трамплином в ее карьере, но выдвинули условие: сняться потом в еще одном фильме на выбор начальства. Выбор, как вы поняли, был сделан не в пользу второй части «Железного человека». А ведь Эмили говорила, что мечтала поработать с Робертом Дауни – младшим и даже была одержима его героем.

Пирс Броснан — Бэтмен

Джеймс Бонд из Пирса Броснана, конечно, вышел отменный. А вот каким бы получился Бэтмен? Актер рассказывал, что ему предлагали эту роль, но он не смог согласиться. А аргумент был таков: «Я понял, что не могу воспринимать всерьез персонажа (как и любого другого человека), который носит свои трусы поверх штанов. Я посчитал, что это не роль, а посмешище. Но я очень люблю Бэтмена, я на нем вырос», — приводит жестокие слова Пирса Броснана The Hollywood Reporter.

Анджелина Джоли — Чудо-женщина