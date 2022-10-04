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43 минуты назад

Актер фильмов ужасов, которому не нужен грим

Мария Каткова

Этого испанского актера вы наверняка видели в различных амплуа в хоррорах. Для его героев не нужен сильный грим или графика, ведь он и без этого выглядит устрашающе благодаря особенностям своего тела. Об актере Хавьере Ботете — в материале “Рамблера”.

Актер фильмов ужасов, которому не нужен грим
Фото: Кадр из фильма "Багровый пик"Кадр из фильма "Багровый пик"

Болезнь и театр

Когда будущему актеру было пять лет, ему диагностировали заболевание синдром Марфана. Оно вызвано мутацией гена и характеризуется удлинением рук, ног, пальцев, а также недостатком жировой ткани. Таким образом, люди с этим заболеванием выглядят болезненно худыми, а их ноги и руки гораздо длиннее, чем у здоровых людей.

Помимо внешних признаков, у людей с синдромом Марфана появляются и другие проблемы со здоровьем, например, сильно ухудшается зрение, появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и ЦНС. Без лечения такие люди живут не больше 40 лет, но правильно подобранные препараты могут увеличить продолжительность жизни, а также улучшить ее качество.

Ботет не стал отчаиваться и продолжил строить свою жизнь. В осознанном возрасте он начал интересоваться актерским мастерством. Его особенность сделала его востребованным актером в жанре фильмов ужасов.

Слава в Голливуде

Впервые Ботет снялся в кино, когда ему было 28 лет. Он сыграл гуманоида в фильме “В тихом омуте”. После этого его начали замечать зарубежные режиссеры, которые стали приглашать его в более прибыльные проекты. Спустя десять лет он перебрался в Голливуд. Его первым кассовым проектом стал “Багровый пик”, где он играл с Томом Хиддлстоном и Джессикой Честейн.

После этого он все чаще появлялся в кассовых ужастиках и боевиках. Его можно увидеть во второй части фильма “Заклятие”, четвертом “Астрале”, а также в фильмах “Мумия”, “Оно”, “Пункт назначения” и “Чужой”. Он также сыграл эпизодические роли в сериалах “Звездный путь” и “Игра престолов”. Сам Ботет шутит, что его не узнают на улицах из-за того, что в моменты, когда он появляется на экранах, люди закрывают глаза.

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